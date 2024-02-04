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Рассказываем о необычных тыквах, которые можно вырасти. Они вкусны и полезны

Тыквы могут быть в форме бутылки, ананаса

2:00
Садоводство » Овощи

Тыквы — это одни из самых популярных овощей осени, которые мы часто видим на прилавках супермаркетов и на украшениях к Хэллоуину. Но помимо обычных круглых тыкв, существуют и необычные по форме сорта этого овоща, которые могут удивить своим внешним видом.

Тыквы могут быть в форме бутылки, ананаса
Фото: wikimap.toolforge.org by George Chernilevsky is licensed under https://wikimap.toolforge.org/?wp=false&cluster=false&zoom=16&lat=049.328764&lon=0028.546275

Одним из самых необычных сортов тыкв является "Тыква-ананас". Её форма напоминает ананас, а внутри она имеет ярко-оранжевую мякоть с насыщенным сладким вкусом. Эта тыква отлично подходит для приготовления десертов и соков.

Также интересным сортом является "Тыква-шляпа". Её форма действительно напоминает шляпу с широкими полями. Она имеет тёмно-зелёную кожуру и оранжевую мякоть с нежным вкусом. Такая тыква отлично подойдёт для приготовления супов и пюре.

Но, пожалуй, самой необычной по форме является "Тыква-бутылка". Её форма действительно напоминает бутылку с длинным горлышком. Она имеет темно-зелёную кожуру и оранжевую мякоть с нежным вкусом. Такая тыква часто используется для приготовления различных напитков и даже маринования овощей.

Но не только форма делает эти тыквы необычными. Они также имеют свои уникальные свойства и вкусовые качества. Например, "Тыква-ананас" богата витамином А, который полезен для зрения и иммунной системы. "Тыква-шляпа" содержит большое количество каротина, который помогает сохранить кожу молодой и здоровой. А "Тыква-бутылка" богата антиоксидантами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме.

Кроме того, необычные по форме тыквы могут стать настоящим украшением для вашего сада или огорода. Они привлекают внимание своим необычным внешним видом и могут стать отличным дополнением к другим растениям.

Несмотря на свою необычность, эти тыквы не менее вкусны и полезны, чем обычные круглые сорта. Они могут быть использованы в различных блюдах, начиная от супов и заканчивая десертами.

Необычные тыквы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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