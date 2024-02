Благодаря закаливанию растения становятся крепкими

Закаливание растений является важным аспектом их заботы и может иметь положительное влияние на их здоровье и рост. Опытные садоводы и сельскохозяйственные специалисты уже давно используют эту технику для укрепления растений и повышения их устойчивости к внешним воздействиям.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder