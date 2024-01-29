Его толстый ствол привлечет внимание: 5 условий выращивания на зависть всем денежного дерева

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Денежное дерево, считаемое неким талисманом, привлекающим материальное благополучие, для некоторых владельцев оно служит скорее эстетическим элементом.

Фото: commons.wikimedia. org by Tangopaso is licensed under public domain

Выбор места для денежного дерева

Для достижения быстрого роста и цветения денежного дерева необходимо ответственно подойти к выбору его местоположения. Постоянные передвижения могут негативно сказаться на здоровье растения, поэтому "место жительства" должно быть тщательно выбрано и оставаться постоянным.

Освещение и температурные условия

Толстянке требуется много света, но прямые солнечные лучи могут привести к ожогам, ставшими причиной ее гибели. Оптимальным местом считается подоконник на юго-восточной стороне, избегая при этом прямых солнечных лучей. В случае обильного освещения южных солнечных лучей, рекомендуется разместить толстянку на тумбе или подставке рядом с окном.

Воздух и температура

Спертый воздух вреден для многих растений, и денежное дерево не исключение. Разместите растение так, чтобы оно получало свежий воздух, но оставалось защищенным от сквозняков. Умеренно-влажный воздух в помещении также является важным условием. Избегайте размещения толстянки рядом с батареями, обогревателями или каминами.

Температурные режимы

Летом комфортная температура для денежного дерева в пределах 20-25 градусов, а зимой можно снизить до 15-18 градусов.

Обособленное место

Толстянка предпочитает существовать обособленно, не любя соседство с другими растениями. Поэтому важно подобрать для нее место, где она будет находиться в уединении.