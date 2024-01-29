Его толстый ствол привлечет внимание: 5 условий выращивания на зависть всем денежного дерева

Денежное дерево, считаемое неким талисманом, привлекающим материальное благополучие, для некоторых владельцев оно служит скорее эстетическим элементом.
Выбор места для денежного дерева
Для достижения быстрого роста и цветения денежного дерева необходимо ответственно подойти к выбору его местоположения. Постоянные передвижения могут негативно сказаться на здоровье растения, поэтому "место жительства" должно быть тщательно выбрано и оставаться постоянным.
Освещение и температурные условия
Толстянке требуется много света, но прямые солнечные лучи могут привести к ожогам, ставшими причиной ее гибели. Оптимальным местом считается подоконник на юго-восточной стороне, избегая при этом прямых солнечных лучей. В случае обильного освещения южных солнечных лучей, рекомендуется разместить толстянку на тумбе или подставке рядом с окном.
Воздух и температура
Спертый воздух вреден для многих растений, и денежное дерево не исключение. Разместите растение так, чтобы оно получало свежий воздух, но оставалось защищенным от сквозняков. Умеренно-влажный воздух в помещении также является важным условием. Избегайте размещения толстянки рядом с батареями, обогревателями или каминами.
Температурные режимы
Летом комфортная температура для денежного дерева в пределах 20-25 градусов, а зимой можно снизить до 15-18 градусов.
Обособленное место
Толстянка предпочитает существовать обособленно, не любя соседство с другими растениями. Поэтому важно подобрать для нее место, где она будет находиться в уединении.
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