Рассада с радостью проснется и пойдет в буйный рост: достаточно 5 грамм этого копеечного средства

Крепкая и здоровая рассада является залогом обильного урожая.
Для подкормки посадок отлично подходят обычные сухие дрожжи. В их составе содержатся белки, витамины и аминокислоты, которые являются важными как для человека, так и для растений. Следует отметить, что это экономичное и натуральное удобрение.
После подкормки растений дрожжами вы заметите положительные изменения:
Дрожжевое удобрение также положительно воздействует на почву, улучшая ее состав и активизируя деятельность полезных микроорганизмов.
Такая подкормка идеально подходит для перцев, томатов, баклажанов и домашних растений.
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