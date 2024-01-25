Рассада с радостью проснется и пойдет в буйный рост: достаточно 5 грамм этого копеечного средства

Крепкая и здоровая рассада является залогом обильного урожая.

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Для подкормки посадок отлично подходят обычные сухие дрожжи. В их составе содержатся белки, витамины и аминокислоты, которые являются важными как для человека, так и для растений. Следует отметить, что это экономичное и натуральное удобрение.

После подкормки растений дрожжами вы заметите положительные изменения:

Ускорение роста;

Повышение иммунитета;

Увеличение вегетативной массы;

Усиление корнеобразования.

Дрожжевое удобрение также положительно воздействует на почву, улучшая ее состав и активизируя деятельность полезных микроорганизмов.

Рецепт подкормки из дрожжей следующий:

Для приготовления подкормки смешайте пять граммов сухих дрожжей с одной столовой ложкой сахара и разведите в пяти литрах теплой воды. Через три часа раствор будет готов. Разведите один литр концентрированного дрожжевого раствора в пяти литрах воды и обильно полейте рассаду.

Такая подкормка идеально подходит для перцев, томатов, баклажанов и домашних растений.