Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Давайте начнем с того, что на первых этапах вегетации рассаде не требуется подкормка. Растения получают достаточное количество питательных веществ из самих семян и почвосмеси.

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Специалисты рекомендуют подкормку сеянцев после появления 3-4 настоящих листьев или через несколько недель после пикировки. В этот момент растения активно развиваются и быстро истощают почвенные ресурсы.

Однако возникает вопрос: какие средства лучше всего подходят для этого?

Использование органических удобрений, таких как коровяк и птичий помет, требует осторожности, чтобы избежать избыточной дозировки, которая может повредить нежные ростки. Этот метод часто применяется опытными дачниками, которые нашли оптимальную формулу подкормки.

То же самое относится к народным средствам, таким как дрожжи, луковая шелуха, яичная скорлупа и т. д. Многие дачники добавляют их на глаз, но результат может быть непредсказуемым из-за неравномерного распределения питательных веществ.

Поэтому наиболее эффективным вариантом является использование покупных минеральных удобрений. Однако здесь также есть несколько нюансов.

Для полноценного развития сеянцам необходимы азот, фосфор и калий в определенных пропорциях, а также микроэлементы в микродозах. Содержание хлора в удобрениях следует избегать, так как большинство огородных культур отрицательно реагирует на него.

Растения лучше всего усваивают удобрения в жидкой форме, в то время как гранулированные средства действуют медленнее и чаще используются для обогащения почвосмесей.

Таким образом, предпочтительнее вносить жидкие комплексные удобрения, специально разработанные для рассады. Однако перед использованием стоит изучить состав, удостоверившись, что в нем присутствуют все необходимые макро- и микроэлементы в формах, доступных для растений, и строго следовать инструкции по применению.