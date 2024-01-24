Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Пономарев: при удаленном запуске двигателя можно не заметить утечки техжидкостей
Нутрициолог Мансурова назвала пончики, чак-чак и хворост самыми вредными сладостями
Автоэксперт Моржаретто назвал два признака АЗС, на которой лучше не заправляться
Кардиолог Бокерия назвала резкую смену положения тела одной из причин низкого давления
Автоэксперт Сажин: если на авто упал снег с крыши, нужно вызвать полицию
Ученые разработали браслет для борьбы с алкогольной зависимостью
Врач Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца
Жена Джигана Оксана Самойлова показала, как ее старшая дочь поет вживую
Минобороны Латвии: нужно 10 лет на строительство линии обороны против РФ

Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим

1:58
Садоводство » Овощи

Давайте начнем с того, что на первых этапах вегетации рассаде не требуется подкормка. Растения получают достаточное количество питательных веществ из самих семян и почвосмеси.

Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Фото: commons.wikimedia. org by Jolly Janner is licensed under public domain

Специалисты рекомендуют подкормку сеянцев после появления 3-4 настоящих листьев или через несколько недель после пикировки. В этот момент растения активно развиваются и быстро истощают почвенные ресурсы.

Однако возникает вопрос: какие средства лучше всего подходят для этого?

Использование органических удобрений, таких как коровяк и птичий помет, требует осторожности, чтобы избежать избыточной дозировки, которая может повредить нежные ростки. Этот метод часто применяется опытными дачниками, которые нашли оптимальную формулу подкормки.

То же самое относится к народным средствам, таким как дрожжи, луковая шелуха, яичная скорлупа и т. д. Многие дачники добавляют их на глаз, но результат может быть непредсказуемым из-за неравномерного распределения питательных веществ.

Поэтому наиболее эффективным вариантом является использование покупных минеральных удобрений. Однако здесь также есть несколько нюансов.

Для полноценного развития сеянцам необходимы азот, фосфор и калий в определенных пропорциях, а также микроэлементы в микродозах. Содержание хлора в удобрениях следует избегать, так как большинство огородных культур отрицательно реагирует на него.

Растения лучше всего усваивают удобрения в жидкой форме, в то время как гранулированные средства действуют медленнее и чаще используются для обогащения почвосмесей.

Таким образом, предпочтительнее вносить жидкие комплексные удобрения, специально разработанные для рассады. Однако перед использованием стоит изучить состав, удостоверившись, что в нем присутствуют все необходимые макро- и микроэлементы в формах, доступных для растений, и строго следовать инструкции по применению.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт

Творожная запеканка — это не просто блюдо, а настоящее лакомство!

Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Рыбное филе и овощи: лёгкий и полезный ужин за несколько минут
Эти способы помогут прекратить надоедливое мяуканье кота ночью
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
Автоэксперт Пономарев: при удаленном запуске двигателя можно не заметить утечки техжидкостей
Нутрициолог Мансурова назвала пончики, чак-чак и хворост самыми вредными сладостями
Автоэксперт Моржаретто назвал два признака АЗС, на которой лучше не заправляться
Кардиолог Бокерия назвала резкую смену положения тела одной из причин низкого давления
Автоэксперт Сажин: если на авто упал снег с крыши, нужно вызвать полицию
Ученые разработали браслет для борьбы с алкогольной зависимостью
Врач Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца
Жена Джигана Оксана Самойлова показала, как ее старшая дочь поет вживую
Минобороны Латвии: нужно 10 лет на строительство линии обороны против РФ
Автоэксперт Шелков назвал два фактора риска при покупке авто с пробегом у дилера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников