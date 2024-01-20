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Топ-5 красивейших сортов яблонь для сада: ландшафтный архитектор Черных опубликовала подборку

Топ-5 лучших яблонь для сада назвала ландшафтный архитектор Черных

1:31
Садоводство » Деревья и кустарники

Несколько сортов яблонь не только прекрасно вписываются в современный ландшафт, но и радуют вкусом. Их подборкой поделилась ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи".

Топ-5 лучших яблонь для сада назвала ландшафтный архитектор Черных
Фото: Own work by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

1. Сорт "Бренди Мейджик"

Эта яблоня, которую часто называют "нашей сакурой", представляет собой дерево высотой 4-6 метров с широкой рыхлой кроной и отстоящими ветвями. Она даёт крупные махровые розовые цветы и жёлто-оранжевые плоды.

2. Сорт "Роялти"

Вырастает до шести метров. Имеет компактную крону. Со временем она приобретает форму широкого овала. Яблоня имеет крупные красные цветы и пурпурные плоды на длинных плодоножках.

3. Сорт "Рудольф"

Вырастает до шести метров, имеет вертикально растущую крону. Сорт отличается пурпурными листьями и долгим розовым цветением. Плоды жёлто-оранжевые.

4. Сорт "Яблоня Недзвецкого"

Дерево вырастает до шести-восьми метров. Имеет шатровидную крону. Часто яблоню сажают для создания акцента в древесно-кустарниковых группах и композициях с травянистыми растениями. Очень декоративный сорт.

5. Сорт "Долго"

Яблоня вырастает до четырёх метров высотой. Крона широкая и округлая. Плоды отлично подойдут для приготовления варенья, сидра, вина, компотов и джемов.

Яблоня Невздецкого
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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