Топ-5 красивейших сортов яблонь для сада: ландшафтный архитектор Черных опубликовала подборку

Несколько сортов яблонь не только прекрасно вписываются в современный ландшафт, но и радуют вкусом. Их подборкой поделилась ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи".
1. Сорт "Бренди Мейджик"
Эта яблоня, которую часто называют "нашей сакурой", представляет собой дерево высотой 4-6 метров с широкой рыхлой кроной и отстоящими ветвями. Она даёт крупные махровые розовые цветы и жёлто-оранжевые плоды.
2. Сорт "Роялти"
Вырастает до шести метров. Имеет компактную крону. Со временем она приобретает форму широкого овала. Яблоня имеет крупные красные цветы и пурпурные плоды на длинных плодоножках.
3. Сорт "Рудольф"
Вырастает до шести метров, имеет вертикально растущую крону. Сорт отличается пурпурными листьями и долгим розовым цветением. Плоды жёлто-оранжевые.
4. Сорт "Яблоня Недзвецкого"
Дерево вырастает до шести-восьми метров. Имеет шатровидную крону. Часто яблоню сажают для создания акцента в древесно-кустарниковых группах и композициях с травянистыми растениями. Очень декоративный сорт.
5. Сорт "Долго"
Яблоня вырастает до четырёх метров высотой. Крона широкая и округлая. Плоды отлично подойдут для приготовления варенья, сидра, вина, компотов и джемов.
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