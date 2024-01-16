Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Одна подкормка позволит увеличить урожайность картофеля. О ней рассказал автор Дзен-канала "Уральская провинция".

Фото: Own work by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Речь идёт о картофельных очистках. Их можно собирать в течение зимы. Вторым компонентом подкормки является зола от сожжённой травы. Следует равномерно добавлять это удобрение при посадке каждого картофельного куста. По словам автора публикации, с посаженных шести вёдер картофеля удалось собрать 42 ведра урожая. При регулярном внесении подкормки земля будет становиться более плодородной с каждым годом. Для приготовления подкормки следует измельчить очистки в порошок. Соединить его с золой в соотношении 1:1.

Пробуйте этот способ и удивитесь, насколько крупной, чистой и вкусной может стать ваша картошка. Важно помнить, что нельзя использовать очистки от больных корнеплодов.