Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Чеснок обладает богатым составом, и его полезность для комнатных растений является неоспоримой.

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В зубчиках чеснока содержится обширное количество фитонцидов, антиоксидантов, органических кислот, и эфирных масел. Эти элементы способны обогатить почву, сприятать роскошному цветению растений в доме и укреплять их иммунитет.

Простейший метод улучшения внешнего вида и общего состояния растения с использованием чеснока — это закопать его зубчики в землю.

Зубчики будут прорастать и высвобождать в почву фитонциды и другие активные вещества.

Кроме того, можно орошать комнатные цветы настоем из чеснока. Для его приготовления зубчик чеснока, мелко нарубленный, замачивают в 4 стаканах воды, настаивают сутки, а затем используют этот раствор для полива.

Чесночная вода поможет избавиться от тли и других вредителей. В этом случае ее готовят иначе: 2-3 зубчика чеснока заливают 2 литрами воды, настаивают сутки, подогревают и используют для полива растений.

Для борьбы с паутинными клещами, тлями и белокрылками используют раствор, приготовленный по третьему рецепту: 8-10 зубчиков чеснока заливают литром кипятка и настаивают неделю. Затем 1 столовую ложку настоя растворяют в 3 литрах воды и опрыскивают им листья растений.