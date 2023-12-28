Семена лука взойдут быстро, если использовать этот метод

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Семена лука содержат большое количество эфирных масел, поэтому прорастают трудно. В связи с этим важно их правильно обработать перед посадкой.

Фото: "Onion Seeds" by photobunny is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Садоводы предложили следующий метод: взять половину чайной ложки соды и залить её горячей заваркой. Всыпать семена в тёплый раствор и держать их в нём около часа. Далее необходимо замочить семена в растворе гумата ещё 60 минут. Подсушить семена салфеткой. Высеивать во влажную почву на глубину 1-1,5 см. Семена дружно взойдут через семь дней. Этим методом поделился Telegram-канал "Садоводство".

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