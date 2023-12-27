Пять причин скручивания листьев у помидоров

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Довольно часто листья помидоров скручиваются. На это есть несколько причин. Издание "Мир садоводства" рассказало о причинах и способах решения проблемы.

Листья становятся темно-зелеными и скручиваются вниз.

Причина — избыток азота в почве. Как исправить: прекратите использовать минеральные удобрения. Избытки питательных веществ можно удалить путём интенсивного орошения грунта. Создайте водоотводные канавки, чтобы избежать застоя воды и предотвратить повреждение корней.

Листья скручиваются вверх (образуя трубочку).

Причина — недостаток влаги, высокая температура и сухая погода. Как исправить: притените помидоры с использованием лёгкого материала или затеняющей сетки. При необходимости проведите полив и мульчирование для удержания влаги в почве.



Листья курчавятся без появления коричневых пятен.

Причина — дефицит микроэлементов, таких как марганец, магний и бор. Как исправить: используйте органоминеральные удобрения, богатые этими элементами.



Старые листья у взрослого растения скручиваются и обесцвечиваются, а верхушки становятся тёмно-зелеными.

Причина — дефицит кальция в почве. Как исправить: проверьте кислотность почвы и внесите кальциевую селитру. Для борьбы с дефицитом кальция можно также использовать доломитовую муку.



Листья скручиваются к центру, края загибаются вниз и затем буреют, засыхают.

Причина — бактериальные заболевания, такие как бактериальный рак. Как исправить: проводите профилактические меры, включая соблюдение севооборота, умеренную влажность и проветривание теплицы. В случае заболевания применяйте биофунгициды или препараты на основе меди.