Хлеб станет отличным удобрением: подойдёт и старый продукт

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Не выбрасывайте старый хлеб. Из него можно создать качественное удобрение. Продукт действует как стимулятор роста. Об этом сообщила эксперт в области ландшафтного дизайна и агрономии Анастасия Коврижных.

Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

Для того чтобы удобрение было полезным, важно избегать заражения хлеба плесенью. Для этого оставшийся продукт следует подсушить.

Наполнить любую ёмкость хлебом. Добавить в неё тёплую воду и прижать продукт чем-то тяжёлым. Подождите не менее семи дней.

Разводим концентрат: литр раствора разбавляем тремя литрами воды. Не забывайте, что после удобрения следует вносить в почву составы, богатые кальцием и калием.