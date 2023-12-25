Не выбрасывайте старый хлеб. Из него можно создать качественное удобрение. Продукт действует как стимулятор роста. Об этом сообщила эксперт в области ландшафтного дизайна и агрономии Анастасия Коврижных.
Для того чтобы удобрение было полезным, важно избегать заражения хлеба плесенью. Для этого оставшийся продукт следует подсушить.
Наполнить любую ёмкость хлебом. Добавить в неё тёплую воду и прижать продукт чем-то тяжёлым. Подождите не менее семи дней.
Разводим концентрат: литр раствора разбавляем тремя литрами воды. Не забывайте, что после удобрения следует вносить в почву составы, богатые кальцием и калием.
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