Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петрушка, укроп, рукола: эксперт рассказала, какая зелень самая полезная
Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка
Врач назвала суточную норму потребления кедровых орехов
В Англии женщина 1,5 года лечила насморк, а потом полностью лишилась носа
Энергобезопасности Хакасии угрожает майнерство
Минимум ингредиентов и неизменный успех у гостей: проверенный рецепт "Мяса с черносливом"
Эксперты назвали пять лучших автомобилей для русской зимы
Ученые назвали инстинкты причиной непереносимости звука "ногтями по стеклу"
В театре "Сфера" пройдет премьера спектакля "Прозрачное солнце осени"

Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга

1:55
Садоводство » Деревья и кустарники

Если вы планируете создать красивые цветочные композиции в своём саду, то розовый и белый миндальный кустарник луизеания (миндаль трёхлопастный) — это отличный вариант. Растение достигать впечатляющей высоты до трёх метров. Его главное отличие — это прекрасные розовые и белые цветы, которые появляются в конце весны или в начале лета. Хотя цветение луизеании длится всего несколько недель, оно происходит очень обильно, создавая великолепный вид.

Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
Фото: Группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"

Осенью растение также может порадовать вас своей красотой благодаря жёлтым, оранжевым и красным листьям.

Лучшее время для посадки растения — весна или осень. Луизеания предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Она не переносит застоев воды и сильных ветров, поэтому требует хорошего укрытия на зиму.

Во время цветения кустарнику необходим регулярный полив. Однако следует помнить, что недостаток воды может сказаться на размере цветков и продолжительности цветения.

Луизеания цветёт недолго, но очень красиво, поэтому со временем она превратится в настоящую жемчужину вашего сада, пишет attention.plus.

Для нормального роста и развития растения необходимо подкармливать его дважды в год. Весной применяют органические удобрения, например, раствор из коровяка (килограмм на ведро воды). Осенью же кустарнику рекомендуется давать минеральные составы, такие как по 20 граммов суперфосфата и сернокислого калия на ведро воды.

Существует множество красивых сортов луизеании, таких как "Пинк Фламинго", "Альба" и "Розеа". Каждый из них обладает уникальным цветом и формой и имеет свои особые требования к условиям выращивания.

ЛУИЗЕАНИЯ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
Бутерброды с такой намазкой станут деликатесом: этой полезной закуски будет всегда мало
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Какая уже из Азий или Америк поможет Украине? Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Через 7 дней из семян вырастет священное растение: успей к Новому году, чтоб он оказался добрым
Расхватают на лету: делаем фантастическую намазку для праздничных тарталеток из простых ингредиентов — смешали и готово
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Последние материалы
Петрушка, укроп, рукола: эксперт рассказала, какая зелень самая полезная
В Европе описали последствия вступления Украины в Евросоюз
Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка
Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
Врач назвала суточную норму потребления кедровых орехов
Какая уже из Азий или Америк поможет Украине?
В Англии женщина 1,5 года лечила насморк, а потом полностью лишилась носа
Энергобезопасности Хакасии угрожает майнерство
В США заявили, что Вашингтон позволит Украине "развалиться"
Минимум ингредиентов и неизменный успех у гостей: проверенный рецепт "Мяса с черносливом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников