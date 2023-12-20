Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы планируете создать красивые цветочные композиции в своём саду, то розовый и белый миндальный кустарник луизеания (миндаль трёхлопастный) — это отличный вариант. Растение достигать впечатляющей высоты до трёх метров. Его главное отличие — это прекрасные розовые и белые цветы, которые появляются в конце весны или в начале лета. Хотя цветение луизеании длится всего несколько недель, оно происходит очень обильно, создавая великолепный вид.

Фото: Группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"

Осенью растение также может порадовать вас своей красотой благодаря жёлтым, оранжевым и красным листьям.

Лучшее время для посадки растения — весна или осень. Луизеания предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Она не переносит застоев воды и сильных ветров, поэтому требует хорошего укрытия на зиму.

Во время цветения кустарнику необходим регулярный полив. Однако следует помнить, что недостаток воды может сказаться на размере цветков и продолжительности цветения.

Луизеания цветёт недолго, но очень красиво, поэтому со временем она превратится в настоящую жемчужину вашего сада, пишет attention.plus.

Для нормального роста и развития растения необходимо подкармливать его дважды в год. Весной применяют органические удобрения, например, раствор из коровяка (килограмм на ведро воды). Осенью же кустарнику рекомендуется давать минеральные составы, такие как по 20 граммов суперфосфата и сернокислого калия на ведро воды.

Существует множество красивых сортов луизеании, таких как "Пинк Фламинго", "Альба" и "Розеа". Каждый из них обладает уникальным цветом и формой и имеет свои особые требования к условиям выращивания.