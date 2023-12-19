Польза банановой кожуры для капусты

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Банановая кожура становится одним из наилучших удобрений для капусты. Этот овощ оценит подкормку как в свежем, так и в сушеном виде, что приведет к обильному урожаю.

Фото: Own work by Lars (Lon) Olsson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Свежая банановая кожура обладает высоким содержанием калия и естественных стимуляторов роста. Ее мелко измельчают и помещают в лунки посадочных мест. Такая подкормка постепенно обогатит почву полезными микроэлементами, способствуя здоровому росту и развитию растений.

Садоводы также успешно используют сушеную банановую кожуру. После помола в кофемолке порошок высыпается рядом с молодыми растениями, добавляя им необходимые питательные вещества в объеме чайной ложки на каждое растение.

Еще одним способом использования банановой кожуры является приготовление настоя. В этом случае кожуру заливают водой и настаивают двое суток. Полученная жидкость выливается под корень растений, сообщает Dacha, обеспечивая им дополнительное питание.