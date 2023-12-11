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10 надежных сортов огурцов

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Садоводство » Овощи

Оптимальным периодом для посадки огурцов считается апрель, исследования проведенные экспертами на огородных форумах позволили выделить сорта и гибриды, которые гарантируют успешный урожай и удовлетворение потребностей каждого дачника.

10 надежных сортов огурцов
Фото: commons.wikimedia. org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В рейтинге, составленном редакцией сайта oka.fm, в числе лучших оказались следующие сорта:

  • «Клавдия F1»,
  • «Филипок F1»,
  • «Кураж F1»,
  • «Зеленый поток»,
  • «Герман F1»,
  • «Нежинский F1»,
  • «Маша F1»,
  • «Подмосковные вечера F1»,
  • «Куманек F1»,
  • «Ребятки с грядки F1».

Эти сорта отличаются устойчивостью к затенению, отсутствием горечи, приносят вкусные и ароматные плоды и считаются изрядно плодовитыми, что обеспечит вам обильный урожай огурцов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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