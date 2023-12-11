10 надежных сортов огурцов

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Оптимальным периодом для посадки огурцов считается апрель, исследования проведенные экспертами на огородных форумах позволили выделить сорта и гибриды, которые гарантируют успешный урожай и удовлетворение потребностей каждого дачника.

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В рейтинге, составленном редакцией сайта oka.fm, в числе лучших оказались следующие сорта:

«Клавдия F1»,

«Филипок F1»,

«Кураж F1»,

«Зеленый поток»,

«Герман F1»,

«Нежинский F1»,

«Маша F1»,

«Подмосковные вечера F1»,

«Куманек F1»,

«Ребятки с грядки F1».

Эти сорта отличаются устойчивостью к затенению, отсутствием горечи, приносят вкусные и ароматные плоды и считаются изрядно плодовитыми, что обеспечит вам обильный урожай огурцов.