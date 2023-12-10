Какой водой можно убить комнатные растения

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эксперт-биохимик Мария Кулешова высказала рекомендации по выбору воды для полива комнатных растений, подчеркивая, что некоторые типы воды могут нанести вред цветам в долгосрочной перспективе. Она предупреждает от использования воды с высоким содержанием солей, поскольку это может привести к обезвоживанию растений.

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Хлор, присутствующий в водопроводной воде, также считается вредным для растений. Жидкость из крана может повредить корни и уничтожить полезные микроорганизмы в почве. Также стоит избегать использования жесткой воды, которая часто содержит избыток магния и кальция, что негативно сказывается на здоровье растений.

Простой способ проверить воду – обратить внимание на состояние сантехники и посуды:

известковый налет,

ржавчина в ванной

или накипь в чайнике

могут свидетельствовать о жесткой воде с избытком солей и минералов.

Однако Мария Кулешова предостерегает от перехода от крайности к крайности, утверждая, что дистиллированная вода, хоть и чистая, лишена полезных веществ, необходимых растениям для нормального развития. Вместо этого рекомендуется использовать фильтрованную воду или чистую родниковую воду, при условии ее добычи в незагрязненных районах, как более подходящие варианты для полива, информирует портал «ВМ».