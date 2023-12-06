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Рядом с какими растениями нельзя сажать клубнику

1:12
Садоводство » Советы

Мало кто осознает, что успешный урожай клубники зависит не только от выбора сорта и правильных подкормок, но также от места ее посадки.

Рядом с какими растениями нельзя сажать клубнику
Фото: commons.wikimedia. org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Рекомендуется избегать высаживания клубники на участки, где ранее произрастали

  • огурцы,
  • помидоры,
  • баклажаны,
  • стручковый перец
  • или картошка.

Эти культуры потребляют те же питательные вещества, что и клубника, что может привести к истощению почвы. В результате этого клубника не сможет достаточно хорошо развиваться и приносить обильный урожай.

Кроме того, перечисленные культуры являются переносчиками фитофторы, вредной для корневой системы клубники. Это заболевание может серьезно навредить растению и снизить его устойчивость к внешним воздействиям.

Также стоит избегать посадки клубники рядом с

  • малиной,
  • хреном,
  • капустой
  • и другими представителями семейства гвоздичных,

так как соседство с ними может принести вред клубнике. Обращение внимания на предыдущих посевы и выбор оптимального места для клубничного участка сэкономит усилия и обеспечит успешное произрастание этой полезной ягоды.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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