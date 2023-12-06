Рядом с какими растениями нельзя сажать клубнику

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мало кто осознает, что успешный урожай клубники зависит не только от выбора сорта и правильных подкормок, но также от места ее посадки.

Фото: commons.wikimedia. org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Рекомендуется избегать высаживания клубники на участки, где ранее произрастали

огурцы,

помидоры,

баклажаны,

стручковый перец

или картошка.

Эти культуры потребляют те же питательные вещества, что и клубника, что может привести к истощению почвы. В результате этого клубника не сможет достаточно хорошо развиваться и приносить обильный урожай.

Кроме того, перечисленные культуры являются переносчиками фитофторы, вредной для корневой системы клубники. Это заболевание может серьезно навредить растению и снизить его устойчивость к внешним воздействиям.

Также стоит избегать посадки клубники рядом с

малиной,

хреном,

капустой

и другими представителями семейства гвоздичных,

так как соседство с ними может принести вред клубнике. Обращение внимания на предыдущих посевы и выбор оптимального места для клубничного участка сэкономит усилия и обеспечит успешное произрастание этой полезной ягоды.