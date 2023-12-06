Мало кто осознает, что успешный урожай клубники зависит не только от выбора сорта и правильных подкормок, но также от места ее посадки.
Рекомендуется избегать высаживания клубники на участки, где ранее произрастали
Эти культуры потребляют те же питательные вещества, что и клубника, что может привести к истощению почвы. В результате этого клубника не сможет достаточно хорошо развиваться и приносить обильный урожай.
Кроме того, перечисленные культуры являются переносчиками фитофторы, вредной для корневой системы клубники. Это заболевание может серьезно навредить растению и снизить его устойчивость к внешним воздействиям.
Также стоит избегать посадки клубники рядом с
так как соседство с ними может принести вред клубнике. Обращение внимания на предыдущих посевы и выбор оптимального места для клубничного участка сэкономит усилия и обеспечит успешное произрастание этой полезной ягоды.
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