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Правила обрезки чёрной смородины

1:38
Садоводство » Деревья и кустарники

Оптимальное время для обрезки черной смородины наступает в конце зимы или начале весны, до того как начнется распускание почек и активное сокодвижение. Однако, если необходимо, обрезку можно проводить также поздним летом и практически в течение всей осени.

Правила обрезки чёрной смородины
Фото: commons.wikimedia. org by Janusz Jakubowski from Warsaw, Poland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Основное правило обрезки — удаление старых побегов. Определить их довольно просто: старые ветви обычно порождают множество коротких (до 10 см) и густых побегов. Их можно легко выявить по темно-серой, иногда почти черной коре. В отличие от этого, молодые ветви обладают упругостью, прямыми формами, и каждый год отрастают новые побеги.

При обрезке старых ветвей рекомендуется удалять сухие, пораженные болезнями, поломанные ветви, а также те, которые имеют многочисленные разветвления.

Секреты успешной обрезки черной смородины:

  • Удаление старых ветвей: Отрежьте все старые ветки, а также несколько самых слабых без прироста. Оставьте 5-7 сильных ветвей второго-третьего года с крупными почками.
  • Место среза: Всегда обрезайте над почкой, направленной наружу от куста, чтобы из нее могла вырасти новая веточка. На взрослом кусте смородины оставьте 15-20 веток.
  • Выбор молодых побегов: Двух-трехлетние побеги обычно приносят самые качественные и обильные урожаи.

Следуя этим советам, вы сможете провести правильную обрезку черной смородины и обеспечить здоровый рост и богатый урожай вашего куста.

СМОРОДИНА 🌱 Правильная обрезка повысит урожай!!!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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