Оптимальное время для обрезки черной смородины наступает в конце зимы или начале весны, до того как начнется распускание почек и активное сокодвижение. Однако, если необходимо, обрезку можно проводить также поздним летом и практически в течение всей осени.
Основное правило обрезки — удаление старых побегов. Определить их довольно просто: старые ветви обычно порождают множество коротких (до 10 см) и густых побегов. Их можно легко выявить по темно-серой, иногда почти черной коре. В отличие от этого, молодые ветви обладают упругостью, прямыми формами, и каждый год отрастают новые побеги.
При обрезке старых ветвей рекомендуется удалять сухие, пораженные болезнями, поломанные ветви, а также те, которые имеют многочисленные разветвления.
Секреты успешной обрезки черной смородины:
Следуя этим советам, вы сможете провести правильную обрезку черной смородины и обеспечить здоровый рост и богатый урожай вашего куста.
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