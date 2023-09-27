Защита растений от тли — важная задача для садоводов, так как эти мелкие насекомые могут нанести серьезный вред растениям. Вот несколько методов, которые помогут вам защитить растения от тли:
Мойка растений: Регулярно мойте листья растений мягким раствором мыла или используйте водный поток из шланга для смывания тли.
Ручное удаление: Вручную удаляйте насекомых с растений, используя перчатки или пальцы. Особенно обратите внимание на нижнюю сторону листьев, где тли часто скрываются.
Приглашайте хищников: Привлекайте животных, птиц и жуков, которые питаются тлями, в сад.
Ароматические растения: Посадите рядом с уязвимыми растениями ароматические травы, такие как мята, базилик или лаванда, которые могут отпугивать тлей своим запахом.
Табачный настой: Замачивайте табак в воде и используйте настой для опрыскивания растений. Это домашнее средство эффективно против тли.
Чесночный настой: Заварите чеснок в воде и опрыскайте растения полученным настоем.
Натуральные инсектициды: Используйте натуральные инсектициды на основе нима, пиретринов, или масла нефти. Они более безопасны для окружающей среды и полезных насекомых.
Химические инсектициды: В случае серьезного заражения тлями можно применить химические инсектициды. Однако, следует использовать их с осторожностью и строго соблюдать инструкции производителя.
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