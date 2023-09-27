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 Как защитить растения от тли

1:49
Садоводство

Защита растений от тли — важная задача для садоводов, так как эти мелкие насекомые могут нанести серьезный вред растениям. Вот несколько методов, которые помогут вам защитить растения от тли:

 Как защитить растения от тли
Фото: catalog-photo.ru

1. Механические методы:

Мойка растений: Регулярно мойте листья растений мягким раствором мыла или используйте водный поток из шланга для смывания тли.

Ручное удаление: Вручную удаляйте насекомых с растений, используя перчатки или пальцы. Особенно обратите внимание на нижнюю сторону листьев, где тли часто скрываются.

2. Естественные враги:

Приглашайте хищников: Привлекайте животных, птиц и жуков, которые питаются тлями, в сад.

3. Использование растений-отпугивателей:

Ароматические растения: Посадите рядом с уязвимыми растениями ароматические травы, такие как мята, базилик или лаванда, которые могут отпугивать тлей своим запахом.

4. Применение домашних средств:

Табачный настой: Замачивайте табак в воде и используйте настой для опрыскивания растений. Это домашнее средство эффективно против тли.

Чесночный настой: Заварите чеснок в воде и опрыскайте растения полученным настоем.

5. Использование инсектицидов:

Натуральные инсектициды: Используйте натуральные инсектициды на основе нима, пиретринов, или масла нефти. Они более безопасны для окружающей среды и полезных насекомых.

Химические инсектициды: В случае серьезного заражения тлями можно применить химические инсектициды. Однако, следует использовать их с осторожностью и строго соблюдать инструкции производителя.

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ТЛЯ ОСЫПАЕТСЯ ДОЖДЕМ! Дешевое и безопасное средство ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО уничтожения тлей и клещей.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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