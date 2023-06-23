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11 многолетних целебных трав для выращивания в доме или саду

3:56
Садоводство

Имея сад или домашний огород, полный целебных трав, можно отлично обогатить свою жизнь и укрепить здоровье. Целебные травы не только придают вкус и аромат вашей пище, но также обладают множеством лечебных свойств, которые могут помочь справиться с различными заболеваниями и улучшить общее благополучие.

1. Мята (Mentha). Мята — одна из самых популярных целебных трав, которую можно выращивать в домашних условиях. Она обладает освежающим вкусом и ароматом, и широко используется в кулинарии и в народной медицине. Мята может помочь при расстройстве желудка, головной боли и стрессе.

2. Петрушка (Petroselinum). Петрушка — не только прекрасный декоративный элемент для вашего сада, но и полезная целебная трава. Она обладает высоким содержанием витамина C, железа и фолиевой кислоты. Петрушка помогает укрепить иммунную систему и поддерживает здоровье сердца.

3. Розмарин (Rosmarinus). Розмарин известен своими антиоксидантными свойствами и способностью улучшать память и концентрацию. Он также может помочь снять напряжение и улучшить настроение. Розмарин можно легко выращивать в горшках или в саду.

4. Лаванда (Lavandula). Лаванда — прекрасное растение с ароматными синими или фиолетовыми цветками. Она обладает успокаивающими свойствами и способна помочь снять стресс и тревогу. Лаванда также используется в ароматерапии и косметической промышленности.

5. Чабрец (Thymus). Чабрец — ароматная целебная трава с мелкими листьями и розовыми или фиолетовыми цветками. Он имеет антисептические свойства и помогает в борьбе с инфекциями и простудой. Чабрец также обладает противовоспалительными свойствами.

6. Мелисса (Melissa). Мелисса, также известная как лимонный бальзам, обладает успокаивающими свойствами и может помочь при бессоннице и тревожности. Она также используется для улучшения пищеварения и снятия головной боли.

7. Шалфей (Salvia). Шалфей — это многолетнее растение с серебристыми листьями и лавандовыми цветками. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогает в борьбе с воспалительными заболеваниями десен и горла.

8. Кориандр (Coriandrum). Кориандр — целебная трава с нежными листьями и ароматными семенами. Он используется в кулинарии для добавления вкуса и аромата. Кориандр также эффективен при лечении расстройства желудка и может улучшать пищеварение.

9. Чеснок (Allium sativum). Чеснок известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он помогает в борьбе с инфекциями и поддерживает здоровье сердца. Чеснок также снижает уровень холестерина в крови и укрепляет иммунную систему.

10. Зверобой (Hypericum). Зверобой — целебное растение, которое используется в травяной медицине для лечения депрессии и тревоги. Он также способен помочь при нарушениях сна и нервных расстройствах. Зверобой можно выращивать как в домашних условиях, так и в саду.

11. Алоэ Вера (Aloe Vera). Алоэ Вера — это растение с мясистыми листьями, из которых извлекается сок с целебными свойствами. Он обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, и может помочь при ожогах, ранах и солнечных ожогах. Алоэ Вера можно выращивать в горшках внутри помещения.

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АПТЕКАРСКИЙ САД - какие пряные и лекарственные травы посадить
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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