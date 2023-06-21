Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Какие растения лучше всех очищают воздух в доме
Mirror: эксперты назвали продукты, из-за которых могут сниться кошмары
Путин: поставленные Западом танки ВСУ "горят за милую душу"
В России началась Международная акция «Свеча Памяти», приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
В Европе нашли рычаг давления на страны Африки за поддержку спецоперации РФ на Украине
Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель
Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100
Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей
Rivian присоединяется к другим автопроизводителям, принявшим разъем NACS от Tesla

10 отличных способов использования скорлупы яиц в доме и саду

3:11
Садоводство

Скорлупа яиц — это нечто большее, чем просто отходы после приготовления пищи. Она является невероятно полезным материалом, который можно использовать во многих сферах жизни, включая домашний уют и садоводство.

Очищение посуды. Скорлупа яиц может стать отличным помощником в борьбе с загрязнениями на посуде. Просто измельчите ее в порошок и добавьте вместе с моющим средством в раковину. Скорлупа поможет удалить стойкие пятна и придать вашей посуде блеск.

Удобрение для растений. Скорлупа яиц богата кальцием и другими питательными веществами, которые полезны для растений. Используйте ее в качестве удобрения, добавляя порошок из скорлупы в почву вокруг растений. Это поможет укрепить стебли и способствовать здоровому росту растений.

Защита от вредителей. Раскрошенная скорлупа может быть использована в качестве естественного средства защиты от некоторых вредителей в саду. Разбросайте её вокруг растений, чтобы отпугнуть улиток, моллюсков и других вредителей, которые могут нанести вред вашим посадкам.

Компостирование. Скорлупа отлично подходит и для добавления в компост. Она разлагается и обогащает почву ценными питательными веществами. Просто разбросайте скорлупу в свой компостный ящик и наслаждайтесь плодородной почвой, которую она поможет создать.

Декоративные предметы. Скорлупа может быть использована для создания уникальных и оригинальных декоративных предметов. Вы можете сделать из неё украшения, мозаику или даже использовать в качестве натуральной подложки для садовых фигур. Дайте волю своей фантазии и создавайте из скорлупы красивые вещи.

Отбеливание белья. Добавление скорлупы в стиральную машину поможет отбелить белое белье. Просто положите несколько скорлуп в мешок и положите его вместе с бельем во время стирки. Результатом будет свежее и более белоснежное белье.

Уход за растениями. Некоторые растения, такие как помидоры и перцы, могут быть подвержены недостатку кальция. Используйте скорлупу для предотвращения этой проблемы. Просто размельчите её вместе с водой и используйте такой раствор для полива растений. Это укрепит их стебли и поможет им быть здоровыми и крепкими.

Материал для подстилки. Скорлупу можно использовать в качестве материала для подстилки в саду. Разбросайте её между растениями, чтобы подавить рост сорняков и удерживать влагу в почве. Это поможет сохранить здоровье растений и упростить уход за садом.

Очищение воды. Скорлупа имеет способность очищать воду от некоторых загрязнений. Разбросайте измельченную скорлупу в водоеме или аквариуме, и она поможет уловить и удалить излишки химических веществ и загрязнений, делая воду более чистой и безопасной для рыб и других животных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Яичная скорлупа как удобрение. Надо ли вносить яичную скорлупу в почву в огороде?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
Mirror: эксперты назвали продукты, из-за которых могут сниться кошмары
Путин: поставленные Западом танки ВСУ "горят за милую душу"
В России началась Международная акция «Свеча Памяти», приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
В Европе нашли рычаг давления на страны Африки за поддержку спецоперации РФ на Украине
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра
Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель
Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100
Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей
Rivian присоединяется к другим автопроизводителям, принявшим разъем NACS от Tesla
Турцию назвали самой опасной для здоровья россиян страной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников