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Почва не слушается? Вот как вернуть её к жизни без усилий и стрессов

2:35
Садоводство

Кажется, вы уже всё сделали правильно — удобрили грядки, рыхлили их и соблюдали севооборот. Но почему-то растения не растут так, как хотелось бы, а урожай всё равно оставляет желать лучшего.

Лопата
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лопата

Может быть, причина кроется в том, что вы не учитываете "характер" вашей почвы. Глинистая почва остаётся плотной, даже если вы добавляете компост. Это означает, что она плохо пропускает воздух и воду.

Как исправить плотную почву

Добавьте не только песок, но и дроблёную кору или солому. Эти материалы создают каналы для циркуляции кислорода и воды, что значительно улучшает структуру почвы.

А вот для песчаной почвы, которая быстро теряет влагу, нужно больше органики. Перепревший навоз, торф или сапропель помогут удерживать влагу и питательные вещества.

Что с перекопкой

Кажется, что чем глубже вы перекопаете землю, тем рыхлее она будет. Но на самом деле, если делать это каждый год, структура почвы разрушается, а полезные микроорганизмы гибнут.

Попробуйте "нулевую обработку": оставьте землю нетронутой, а сорняки срезайте плоскорезом, не вырывая их корни. Перегнившие корни станут отличным удобрением для растений.

Как узнать кислотность почвы

Если почва слишком кислая, даже лучшие удобрения не помогут. Проверьте pH с помощью уксуса и соды. Если в одной части почвы с уксусом будет шипение, значит, почва щелочная. В другой с содой — почва кислая.

Когда и как правильно вносить органику

Свежий навоз, если добавить его весной, может повредить корни растений. Его нужно компостировать минимум год или вносить осенью, чтобы он успел разложиться.

Зола, рассыпанная по снегу, тоже не даст эффекта — её смоет талая вода. Вносить золу следует в мае, когда почва прогреется, но избегайте смешивания её с азотными удобрениями, иначе они нейтрализуют друг друга.

Как вернуть почве здоровье

Почва устаёт от монокультур, даже если севооборот соблюдается. Если вы сажаете родственные растения, грунт всё равно истощается. Добавьте цветы в ваш огород — бархатцы, настурции или календулу.

Их корни выделяют вещества, которые подавляют патогены, а зелёная масса, заделанная в землю, действует как натуральный антисептик.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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