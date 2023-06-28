Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Надо ли Путину ехать на саммит БРИКС в ЮАР?
Глава МИД РФ Лавров: Кремль не принимает обвинения в разрушении системы стратегической стабильности
Экономист рассказал об индексации пенсий в условиях растущего дефицита бюджета
Немцы отреагировали на прерванную Путиным речь Бербок: "Даже в Берлине уже поняли, что важно, а что нет"
Что делать, если антифриз в бачке поднялся выше допустимого максимума
Специалист по питанию назвал продукты, опасные для беременных
Туристов предупредили о крупных штрафах на курортах Италии из-за одежды
Украинский эксперт Вакаров объявил о крахе аграрной Украины
Байден выдал новый "перл" в публичном выступлении, отвечая на вопросы избирателей

Интересные факты о растении вейгела

2:57
Садоводство

Вейгела — кустарник с прямостоячими побегами, достигающими в высоту от 1 до 3 метров. Он известен своими привлекательными колокольчатыми цветками, которые могут быть белыми, розовыми, красными или пурпурными. Цветение вейгелы происходит весной или ранним летом и длится около 3-4 недель. Её листья обычно зеленые и имеют овальную форму.

Интересные факты о растении вейгела
Фото: https://ukr.media/

История и происхождение

Вейгела происходит из Восточной Азии, где она была обнаружена и исследована европейскими ботаниками в 19-м веке. Впервые она была ввезена в Европу в 1845 году, и с тех пор стала известным садовым растением. С течением времени селекционеры вывели многочисленные сорта с различными окрасками цветов и формами кустарников.

Разнообразие видов вейгелы

Существует более 180 видов вейгелы, хотя в садовом ландшафте чаще всего выращивают несколько популярных сортов. Некоторые из них включают:

  • Weigela florida 'Bristol Ruby'
  • Weigela florida 'Candida'
  • Weigela florida 'Variegata'
  • Weigela florida 'Pink Princess'
  • Weigela florida 'Alexandra'

Каждый из этих сортов имеет свою уникальную окраску и форму цветков, что позволяет создавать разнообразные композиции в саду.

Характеристики растения

Вейгела обладает несколькими характеристиками, которые делают его популярным растением для садов и парков:

  • Яркие цветы. Цветки вейгелы привлекают внимание своей насыщенной окраской и колокольчатой формой.
  • Декоративные листья. Некоторые сорта вейгелы имеют листья с различными оттенками зелени или кремово-желтыми полосами.
  • Привлекательная форма кустарника. Вейгела имеет плотную, округлую форму, которая эстетически приятно выглядит в ландшафте.
  • Быстрый рост. Вейгела относится к быстрорастущим растениям и может достигать впечатляющей высоты всего за несколько лет.

Преимущества и применение

Вейгела имеет несколько преимуществ, которые делают ее привлекательным выбором для садов и ландшафтного дизайна:

  • Красота цветов. Яркие цветы вейгелы придают саду живописный вид и привлекают пчел и других поллинизаторов.
  • Лёгкий уход. Вейгела не требует особого внимания и может быть успешно выращена даже начинающим садоводам.
  • Длительное цветение. Цветение вейгелы длится несколько недель, что создаёт продолжительный период радости от наблюдения за ее красотой.
  • Прочность. Вейгела обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям, что делает ее долговечным растением.

Вейгелу можно использовать в садах, парках, аллеях и как живую изгородь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вейгела - посадка, уход и описание растения
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
Апостол Лука — первый иконописец и покровитель художников Сергей Лебедев Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Последние материалы
Гастрономическая идентичность России. Перспективы развития
Апостол Лука — первый иконописец и покровитель художников
Певец Шарлот сжёг на камеру российский паспорт и оказался в ловушке в аэропорту Еревана
Какие ягоды можно выращивать в подвесных корзинах
Как и для чего чересчур хитрые автоэксперты промывают бензиновый двигатель керосином
Под Новосибирском жителей уже месяц терроризируют канадские волки
Шахназаров объяснил, кто позволил противнице СВО Арбениной выступить в Ростове
В Киеве встревожены увеличением численности психбольных украинцев
Уролог-андролог: ЛГБТ – это убийство будущих поколений
Мошенники с Украины обманывают одиноких мужчин из ХМАО в приложениях для знакомств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников