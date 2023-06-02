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Как правильно ухаживать за благородными лилиями

1:42
Садоводство

Выращивание лилий — это увлекательное занятие, которое позволяет создавать красивые и изысканные цветочные композиции в саду. Но уход за лилиями требует определённых навыков и внимания. Важными аспектами ухода являются полив, внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями.

Как правильно ухаживать за благородными лилиями
Фото: cdn11.bigcommerce. com/s-1b9100svju/product_images/uploaded_images/img-1005.jpg

Полив

Лилии нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркое время года. При поливе следует избегать застоя воды и переувлажнения почвы, чтобы избежать гниения клубней. Рекомендуется поливать лилии под корень, чтобы почва была влажной, но не мокрой.

Внесение удобрений

Для хорошего роста и развития лилий необходимо регулярно вносить удобрения. Оптимальное время для внесения удобрений — весна и начало лета. Рекомендуется использовать органические или минеральные удобрения с высоким содержанием азота, фосфора и калия.

Борьба с вредителями и болезнями

Лилии могут подвергаться атаке вредителей, таких как тля, или грибковых инфекций. Для борьбы с вредителями рекомендуется использовать специальные инсектициды или моющее мыло. Для предотвращения и лечения грибковых инфекций рекомендуется применять фунгициды.

Подготовка лилий к зиме

Подготовка лилий к зиме имеет большое значение для их выживания и успешного роста в следующем сезоне. Важно убедиться, что растения достаточно зрелые и хорошо окрепли перед наступлением холодов. Рекомендуется укрыть лилии слоем мульчи или сухих листьев, чтобы защитить корневую систему от морозов.

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Уход за лилиями во время и после цветения
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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