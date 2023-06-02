Как правильно ухаживать за благородными лилиями

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание лилий — это увлекательное занятие, которое позволяет создавать красивые и изысканные цветочные композиции в саду. Но уход за лилиями требует определённых навыков и внимания. Важными аспектами ухода являются полив, внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями.

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Полив

Лилии нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркое время года. При поливе следует избегать застоя воды и переувлажнения почвы, чтобы избежать гниения клубней. Рекомендуется поливать лилии под корень, чтобы почва была влажной, но не мокрой.

Внесение удобрений

Для хорошего роста и развития лилий необходимо регулярно вносить удобрения. Оптимальное время для внесения удобрений — весна и начало лета. Рекомендуется использовать органические или минеральные удобрения с высоким содержанием азота, фосфора и калия.

Борьба с вредителями и болезнями

Лилии могут подвергаться атаке вредителей, таких как тля, или грибковых инфекций. Для борьбы с вредителями рекомендуется использовать специальные инсектициды или моющее мыло. Для предотвращения и лечения грибковых инфекций рекомендуется применять фунгициды.

Подготовка лилий к зиме

Подготовка лилий к зиме имеет большое значение для их выживания и успешного роста в следующем сезоне. Важно убедиться, что растения достаточно зрелые и хорошо окрепли перед наступлением холодов. Рекомендуется укрыть лилии слоем мульчи или сухих листьев, чтобы защитить корневую систему от морозов.

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