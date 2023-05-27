Виды декоративного подсолнечника: что выбрать для сада

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Декоративный подсолнечник — это удивительное растение, которое привлекает внимание своими красочными и яркими цветками. Он широко используется в ландшафтном дизайне и стал популярным элементом в оформлении садов и клумб.

Фото: previews.123rf. com/images/ilixe48/ilixe481908/ilixe48190800448/128630773-beautiful-decorative-sunflower-at-sunset-natural-background-yellow-flowers-helianthus-flower-bed.jpg

Декоративный подсолнечник (лат. Helianthus) — это растение семейства Астровые, которое произрастает во многих частях мира. Он отличается от обычного съедобного подсолнечника своими декоративными качествами. Цветы декоративного подсолнечника могут быть разных оттенков, включая:

жёлтый,

оранжевый,

красный.

Они привлекают насекомых, таких как пчёлы и бабочки.

Декоративный подсолнечник имеет древнюю историю, его стали выращивать уже несколько веков назад. Он был культивирован в декоративных целях, чтобы украшать сады и придавать им яркий вид. Изначально декоративный подсолнечник произрастал только в Северной Америке, но с течением времени он распространился по всему миру.

Виды декоративного подсолнечника

Существует множество видов декоративного подсолнечника, каждый со своими уникальными особенностями. Вот некоторые из них:

Helianthus annuus: Самый распространённый вид, который имеет большие соцветия и может достигать значительной высоты. Helianthus debilis: Этот вид отличается более низким ростом и прекрасно подходит для оформления границ и клумб. Helianthus maximiliani: Сорт с густыми соцветиями, неприхотлив в уходе, может вырастать в высоту до трёх метров.

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