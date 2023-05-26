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Правильное использование и хранение секатора

1:43
Садоводство

При обрезке плодовых деревьев и кустарников садоводы часто используют секатор. Для того, чтобы секатор прослужил долго, им необходимо правильно пользоваться, а также правильно хранить, чтобы избежать поломок.

Правильное использование и хранение секатора
Фото: encrypted-tbn0.gstatic. com/images?q=tbn:ANd9GcQksY9uoCsJN7Qmfp3Z8UcMgWB5yCSNfv6f1g&usqp=CAU

После каждого использования секатора необходимо удалить остатки растений и грязь с лезвий и других частей инструмента. Это можно сделать с помощью мягкой щётки или тряпки в спирте. Такая очистка поможет предотвратить загрязнение и заражение растений.

Регулярная смазка механизма секатора поможет улучшить его работоспособность и защитит от коррозии. Рекомендуется использовать специальные масла или смазки для инструментов садоводства. Нанесите небольшое количество смазки на шарниры и механизмы секатора.

Безопасность является важным аспектом при работе с секатором. Вот несколько мер предосторожности, которые следует соблюдать:

  • Использование защитных перчаток и очков

При работе с секатором рекомендуется надевать защитные перчатки и очки. Это поможет предотвратить травмы и защитить глаза от возможных осколков и брызг.

  • Осторожное обращение

Обращайтесь с секатором осторожно, избегая резких движений. Будьте внимательны и сосредоточены на своих действиях, чтобы избежать травм и повреждений.

  • Правильное хранение

После использования секатор следует правильно хранить. Рекомендуется очистить инструмент от остатков растений, сухим полотенцем удалить лишнюю влагу и хранить его в специальном футляре. Это поможет предотвратить повреждение лезвий и сохранить его работоспособность.

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Садовый секатор - как правильно пользоваться
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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