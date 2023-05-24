Тюльпаны и нарциссы: что символизируют эти цветы в разных культурах

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тюльпаны и нарциссы являются одними из самых красивых и популярных цветов в мире. Их элегантные формы и яркий окрас привлекают внимание садоводов со всего мира. Однако, помимо своей красоты, эти растения также имеют символическое значение в разных культурах.

Фото: pixabay.com

Так, тюльпаны во многих странах ассоциируются с любовью, красотой и романтикой. Они также символизируют процветание и богатство. Каждый цвет тюльпана может нести свою символику. Например, красные тюльпаны могут выражать страсть и сильные чувства, а белые — чистоту и невинность.

Нарциссы традиционно ассоциируются с обновлением, возрождением и надеждой. Они символизируют новое начало и преображение. Нарциссы также ассоциируются с эгоизмом и самолюбованием, что отражается в греческой мифологии.

Согласно мифам, молодой и красивый Нарцисс был так очарован своей собственной отражающейся в воде красотой, что он не мог оторвать от неё глаз. Он был превращён в цветок, который получил его имя — нарцисс.

Существует также легенда о происхождении тюльпанов. В некоторых версиях этой легенды рассказывается о прекрасной девушке по имени Фарида, которая была влюблена в молодого человека по имени Шахрияр. Она погибла от рук его ревнивой жены, и из её крови выросли тюльпаны, символизируя её любовь.