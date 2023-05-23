Жимолость, известная своим уникальным ароматом, является популярным растением среди садоводов и любителей ароматерапии.
Аромат жимолости возникает благодаря содержанию эфирных масел в её цветах и листьях. Различные факторы могут повлиять на интенсивность аромата, включая генетику растения, климатические условия.
Для успешного выращивания жимолости необходимо обратить внимание на некоторые аспекты.
Сбор жимолости происходит во время цветения, когда аромат наиболее интенсивен. Осторожно снимайте цветы, чтобы сохранить их целостность. Вы можете использовать их для ароматерапии, приготовления чая или кулинарных целей.
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