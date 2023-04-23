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Осирия цветок который даст понять что такое красота

Садоводство » Цветы

Невероятный аромат дамасской розы и экзотической чаяной розы, не имеет равных.

Осирия цветок который даст понять что такое красота

Существует около 150 видов роз, которые различаются формой, размером и цветом, символизируя разные эмоции:

  • радость,
  • любовь,
  • романтику,
  • восхищение,
  • невинность,
  • страсть,
  • гордость,
  • чистоту,
  • вину,
  • грусть,
  • скорбь,
  • смирение
  • и дружбу.

Часто встречаются комбинации различных цветов. Гибридизация роз — обычное явление. Одним из наиболее удивительных гибридов является Осирия — роза с красно-белыми лепестками.

Эту прекрасную чайную розу создала немецкая компания по производству и распространению роз Kordes Roses в 1978 году, а во Франции она была представлена под названием Осирия компанией Willemse France.

Осирия — это гибридный цветок с красно-белыми лепестками, который стал популярным благодаря фотографиям, вероятно, улучшенным с помощью графических редакторов.

Выращивание Осирии в саду не так просто, но если вы любите экспериментировать и обладаете навыками садоводства, то можете, конечно, попробовать вырастить эту розу.

Осирия цветет с июня по ноябрь и может достигать высоты от 120 до 180 см. Этот сорт предпочитает место с частичным или полным солнечным светом и хорошо дренированную почву.

Сначала вам нужно будет выкопать большую яму и засыпать ее качественной почвой. Равномерно распределите корни и посадите розу на соответствующую глубину (основание стебля должно находиться приблизительно на глубине 5 см). Засыпьте яму дополнительной землей и слегка уплотните. Хорошо полейте водой ежедневно, чтобы обеспечить красивое цветение роз Осирии.

С такими розами ваш сад превратится в волшебное место!

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Чайно-гибридная роза, сорт Осирия
Автор Надежда Яковлева
Надежда Яковлева — журналист, филолог, корреспондент новостной ленты Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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