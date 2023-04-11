Эксперты призвали не опрыскивать фиалки и орхидеи во время цветения

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Журналисты заявили, что при цветении комнатных растений людям необходимо быть более внимательными. Как отметили эксперты, многие ошибочно используют опрыскиватель.

Полива под корень достаточно в случае с бегониями, фиалками, орхидеями, глоксиниями и декабристом, подчеркнули специалисты. По их данным, не рекомендуется опрыскивать пеларгонию, каладиум и суккуленты. В качестве последствий в argumenti.ru назвали уменьшение периода цветения.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина в беседе с Pravda.Ru перечислила растения, улучшающие воздух в помещении. В качестве примеров эксперт назвала бегонию и хлорофитум.

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