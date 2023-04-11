Журналисты заявили, что при цветении комнатных растений людям необходимо быть более внимательными. Как отметили эксперты, многие ошибочно используют опрыскиватель.
Полива под корень достаточно в случае с бегониями, фиалками, орхидеями, глоксиниями и декабристом, подчеркнули специалисты. По их данным, не рекомендуется опрыскивать пеларгонию, каладиум и суккуленты. В качестве последствий в argumenti.ru назвали уменьшение периода цветения.
Ранее садовод Октябрина Ганичкина в беседе с Pravda.Ru перечислила растения, улучшающие воздух в помещении. В качестве примеров эксперт назвала бегонию и хлорофитум.
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