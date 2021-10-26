Эксперты: тыкву надо выбирать так же, как арбуз

Ветеринарно-санитарные эксперты поделились советами о том, как правильно выбирать тыкву.

Специалисты рассказали Москве24, что при выборе тыквы можно руководствоваться теми же методами, что и при покупке арбуза: у спелого плода хвостик должен быть засушенным, и, если постучать, звук будет пустой.

Оптимально выбирать тыкву среднего размера, у которой нет повреждений и зарубцевавшихся следов. Эксперты сообщили, что покупать половинку тыквы опасно, ведь нельзя определить, была ли соблюдена гигиена про разрезании плода.

Они также сделали акцент на том, что все овощи лучше покупать в сертифицированных торговых точках, а развалов и сомнительной торговли из машины следует избегать.

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