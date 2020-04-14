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"Оливковая проказа" грозит уничтожением производства масла в Европе

Садоводство » Вредители и болезни

 Один из самых важных продуктов в Южной Европе - оливковое масло - находится под угрозой полного исчезновения: плантации оливковых деревьев заражены опасной бактерией, которая, как показывают новые исследования, может заразить почти все районы Италии, Греции и Испании.

Экономические потери могут составить до €5 млрд в течение следующих 50 лет для Италии, где уже погибло по меньшей мере 1 млн деревьев, если ничего не будет сделано, чтобы остановить распространение болезни, и оливковые рощи не будут пересажены, говорится в исследовании. 

В Испании потери могут составить € 17 млрд за тот же период, а Греция может пострадать на сумму около €2 млрд.

Урон на сегодня

В настоящее время около 17% районов производства оливок в Италии инфицированы вирусом, который в народе окрестили "оливковой проказой". Зараза также поразила Францию, Испанию и Португалию. 

Практического лечения этой болезни не существует, хотя ведется работа по созданию устойчивых сортов.

Как прекратить напасть

Для прекращения распространения вируса "оливковой проказы" потребуется - говорят биологи - комплекс решительных мер. Вплоть до полной вырубки внешне здоровых оливковых деревьев. 

В том числе и вокруг зараженных районов, чтобы создать санитарный кордон.

По словам Кевина Шнайдера, биолога из Вагенингенского университета в Нидерландах, общественность - люди,которые живут своими плантациями - "встретили это предложение всплеском возмущений".  

"Фермеры и правительства в пострадавших регионах должны прислушаться к научным советам. Фермеры должны оставаться бдительными и придерживаться введенных мер по смягчению последствий заражения деревьев. Государственное вмешательство оправдано с учетом экономических соображений, и государственная поддержка стратегий адаптации, таких как разработка и распространение устойчивых сортов, имеет важное значение", - сказал ученый.

Потери носят не только экономический характер, добавил он:

"мы не учитывали ценность культурного наследия, связанного с этими деревьями. Некоторым из европейских оливковых деревьев сотни лет, и в настоящее время нет никакого практического лечения в полевых условиях для этой болезни. Я думаю, что стремление к сдерживанию патогена и поиску путей адаптации к ситуации, безусловно, является хорошей идеей."

Все спасти не удастся

Вряд ли удастся полностью искоренить болезнь - считают исследователи - из-за размера зараженной территории, проблемы бессимптомных, но инфекционных растений-хозяев, а также того факта, что плотная сеть оливковых садов в Апулии в Италии будет служить резервуаром.

Для справки:

В 2017 году стоимость производства оливок в Европе составила около € 2,4 млрд,а для оливкового масла - €6,7 млрд.

 

Темы вирус оливковая проказа оливковые деревья ущерб производству
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"Оливковая проказа" грозит уничтожением производства масла в Европе
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