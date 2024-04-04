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Если во время Великого поста произошел срыв, то надо сделать следующее - священник из Томска поделился секретами воздержания

Священник Шитиков призвал не прерывать Великий пост после нарушения

1:26
Религия

Первого апреля у православных христиан началась третья неделя Великого поста. Те, кто соблюдает пост, могут включить в свой рацион овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы, грибы, мёд, кисели и компоты.

Священник Шитиков призвал не прерывать Великий пост после нарушения
Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Некоторые люди задаются вопросом о том, что делать, если во время поста произошёл срыв и человек съел что-то запрещённое, например, мясо или молочные продукты. Этот вопрос задали журналисты из Tomsk.mk.ru священнику прихода Свято-Троицкой церкви Томска Сергию Шитикову . Отец Сергий посоветовал не прекращать пост в такой ситуации.

"Для нас, христиан, пост — это нечто большее, чем просто воздержание от потребления определённых продуктов, это своего рода испытание, своего рода путь. Поэтому не стоит отступать, если что-то пошло не по плану. Мы все можем ошибаться, но это не повод отказываться от своих намерений. Если что-то пошло не так, нужно просто исправить ситуацию и продолжать двигаться вперёд, точно так же, как мы делаем на других этапах жизни. Великий пост — это не только время воздержания, но и время для саморазвития и духовного роста", — поделился своим мнением священник.

Великий пост 2024 года начался 18 марта, а завершится он празднованием Пасхи Христовой 5 мая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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