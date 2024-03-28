Это может поспособствовать распространению радикальных идей: в Красноярске мусульмане возмутились недостатку мечетей в городе

В Красноярске мусульмане вынуждены молиться на улице из-за недостатка мечетей в городе

0:41 Your browser does not support the audio element. Религия

Красноярские мусульмане выразили обеспокоенность из-за недостаточного количества мест для молитв.

Фото: commons.wikimedia.org by MaxBioHazard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Видео, опубликованные в группе "Мусульмане Красноярского края и Сибири" в социальной сети VK, показывают сотни людей, собиравшихся для молитв у единственной мечети города.

Предложение мэрии о расширении существующей мечети вызвало недовольство у мусульман, которые настаивают на строительстве нового места для моления. Они считают, что такой шаг поможет предотвратить стихийные молитвы на улицах и распространение радикальных идей, сообщает prmira.ru.

Вопрос о выделении земли для новой мечети пока остается без ответа со стороны властей.