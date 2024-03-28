Это может поспособствовать распространению радикальных идей: в Красноярске мусульмане возмутились недостатку мечетей в городе

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В Красноярске мусульмане вынуждены молиться на улице из-за недостатка мечетей в городе

0:41
Религия

Красноярские мусульмане выразили обеспокоенность из-за недостаточного количества мест для молитв.

В Красноярске мусульмане вынуждены молиться на улице из-за недостатка мечетей в городе
Фото: commons.wikimedia.org by MaxBioHazard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Видео, опубликованные в группе "Мусульмане Красноярского края и Сибири" в социальной сети VK, показывают сотни людей, собиравшихся для молитв у единственной мечети города.

Предложение мэрии о расширении существующей мечети вызвало недовольство у мусульман, которые настаивают на строительстве нового места для моления. Они считают, что такой шаг поможет предотвратить стихийные молитвы на улицах и распространение радикальных идей, сообщает prmira.ru.

Вопрос о выделении земли для новой мечети пока остается без ответа со стороны властей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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