Это может поспособствовать распространению радикальных идей: в Красноярске мусульмане возмутились недостатку мечетей в городе

Красноярские мусульмане выразили обеспокоенность из-за недостаточного количества мест для молитв.
Видео, опубликованные в группе "Мусульмане Красноярского края и Сибири" в социальной сети VK, показывают сотни людей, собиравшихся для молитв у единственной мечети города.
Предложение мэрии о расширении существующей мечети вызвало недовольство у мусульман, которые настаивают на строительстве нового места для моления. Они считают, что такой шаг поможет предотвратить стихийные молитвы на улицах и распространение радикальных идей, сообщает prmira.ru.
Вопрос о выделении земли для новой мечети пока остается без ответа со стороны властей.
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