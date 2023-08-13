Начинается Успенский пост

1:13 Your browser does not support the audio element. Религия

У православных верующих наступает Успенский пост, который начнется 14 августа и завершится 27 августа. Продолжительность этого поста ежегодно остается неизменной — с 14 по 27 августа. Этот пост посвящен Пресвятой Богородице и завершается празднованием ее Успения. 28 августа заканчивается пост.

Фото: РБК

Этот пост является достаточно строгим, сродни Великому посту. Во время Успенского поста из пищи исключаются мясо и мясные продукты, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты. Некоторое послабление допускается в праздник Преображения Господня, когда разрешается употребление рыбы.

Однако благодаря обилию овощей, грибов, фруктов и огородной зелени пища во время Успенского поста разнообразна, сытна и обогащена витаминами.

Успенский пост охватывает два праздника — Крестный ход (вынос) Честного Креста Господня ("Медовый Спас") 14 августа и Преображение Господне ("Яблочный Спас") 19 августа.

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