Андрея Кураева окончательно лишили священного сана - указ подписан патриархом

Глава РПЦ патриарх Кирилл окончательно лишил Андрея Кураева священного сана. Теперь он более не является протодиаконом и служителем РПЦ.

Скандально известный своей независимой позицией и громкими расследованиями внутри РПЦ Андрей Кураев окончательно извергнут из священного сана. Соответствующее решение принял патриарх Кирилл.

Ещё в декабре 2020 года Епархиальной церковный суд Москвы лишил Андрея Кураева священного сана, однако данное решение должно было быть окончательно утверждено патриархом Кириллом. Это и произошло 28 апреля.

Кураев известен независимой позицией в рамках РПЦ, он не раз публично критиковал руководство Русской православной церкви. Особо прозвучал в СМИ Андрей Кураев своими расследованиями в области гомосексуальных скандалов с участием высокопоставленных священников РПЦ. Не раз протодиакон говорил и об отсутствии чуда Благодатного огня.

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