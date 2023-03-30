Bloomberg: СВО резко усилила кризис с нехваткой рабочей силы в России

1:53 Your browser does not support the audio element. Религия

С момента начала специальной военной операции кризис на рынке рабочей силы в России обострился. Сейчас нехватка рабочих рук наблюдается по всей стране.

Стремление президента Владимира Путина увеличить численность вооружённых сил России усугубляет нехватку рабочей силы. Власти продолжают привлекать в армию сотни тысяч рабочих рук из разных секторов экономики. Данные Федеральной службы статистики предполагают чистое увеличение Вооружённых сил в прошлом году примерно на 400 тысяч человек на фоне и без того рекордно низкого уровня безработицы, по оценкам Bloomberg Economics.

По данным экономиста Bloomberg по России Александра Исакова, общее количество принятых на службу в Вооружённые силы с начала СВО в России превысило полмиллиона человек. По его мнению, эти данные не учитывают набора кадров в частные военные компании вроде ЧВК "Вагнер". В этом году, по словам знакомых с ситуацией людей, Кремль ищет ещё 400 тысяч контрактников для СВО, поскольку Путин готовится к долгой борьбе. Президент поставил цель увеличить численность Вооружённых сил России с 1,15 до 1,5 миллионов человек до 2026 года.

Ещё более усугубили кризис с нехваткой рабочих рук сотни тысяч россиян призывного возраста, который бежали из страны после того как Путин объявил мобилизацию. Это усугубило демографический спад. В течение следующего десятилетия население трудоспособного возраста может сократиться на 6,5%. В декабре 2022 Банк России предупредил, что "возможности расширения производства в российской экономике во многом ограничены конъюнктурой рынка труда".

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