Икона спасла бойца ВС РФ от смертельного ранения: "Боженька существует"

Российский журналист Руслан Осташко опубликовал ролик, записанный бойцом ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Автор видео показывает, как иконка спасла солдата от смертельного ранения.

Военнослужащий хранил небольшой лик святого вместе со своими документами в нагрудном кармане. Бойца контузило во время близкого разрыва снаряда, но позже оказалось, что он был в шаге от гибели.

Крупный осколок боеприпаса пробил военный билет, паспорт и застрял в иконке, которая и сохранила солдату жизнь.

"Ещё раз доказывает, что боженька существует", — делает вывод военный за кадром.

Ранее американский наёмник ВСУ разрыдался на камеру и пожаловался, что "правительство Украины использует людей как мясо".