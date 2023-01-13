Российский журналист Руслан Осташко опубликовал ролик, записанный бойцом ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Автор видео показывает, как иконка спасла солдата от смертельного ранения.
Военнослужащий хранил небольшой лик святого вместе со своими документами в нагрудном кармане. Бойца контузило во время близкого разрыва снаряда, но позже оказалось, что он был в шаге от гибели.
Крупный осколок боеприпаса пробил военный билет, паспорт и застрял в иконке, которая и сохранила солдату жизнь.
"Ещё раз доказывает, что боженька существует", — делает вывод военный за кадром.
Ранее американский наёмник ВСУ разрыдался на камеру и пожаловался, что "правительство Украины использует людей как мясо".
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Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.