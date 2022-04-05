Патриарх Кирилл благословил российских военных на защиту православия

В главном храме ВС РФ, Соборе Воскресения Христова, Патриарх Кирилл отслужил литургию. На богослужение пришли военнослужащие и представители Минобороны РФ.

Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в главном храме Вооруженных сил РФ

Патриарх призвал военных осознать "историческую важность переживаемого момента", знаменующего наступление особенного времени, от которого зависит судьба всего народа России.

"Как в средние века, желая ослабить Русь, разные силы сталкивали братьев друг с другом, погружая их в междоусобную брань, так происходит и сегодня", — сказал, обращаясь к собравшимся в Храме, Кирилл, напомнив, что на протяжении столетий Запад пытался уничтожить русское Православие. — Крестовые походы, унии с католиками — всё это продолжается и сегодня. Марионеточным режимом захвачен Киев, где князь Владимир крестил Русь, а США открыто легализуют раскольнические структуры".

И против всего этого "мракобесия" сейчас борется Россия, считает глава РПЦ. И Церковь в его лице благословила "русское воинство" на защиту православия.