Папа римский: сплетни - чума, хуже коронавирусной

Чума хуже COVID угрожает расколоть Римско-Католическую Церковь.

Об этом предупредил папа римский Франциск, призвав верующих "воздержаться от сплетен" и предостерегая от публичного выражения всех своих обид.

Произнося свое еженедельное благословение, понтифик отклонился от темы и еще раз предостерег от "сплетен" внутри церковных общин и среди высшей церковной бюрократии:

"Пожалуйста, братья и сестры, давайте постараемся не сплетничать, — сказал он. — Сплетни — это чума похуже Covud. Хуже. Давайте сделаем большое усилие: никаких сплетен!Если что-то идет не так, следует молчать и молиться, вместо того чтобы предавать это дело гласности".

Его замечания прозвучали, когда он комментировал Евангелие о необходимости исправлять других в частном порядке, если они делают что-то неправильно, и доводить дело до "общины" только в том случае, если человек отказывается исправляться.

Римско-Католическая церковь долгое время опиралась на такую концепцию "братского исправления" среди своих иерархов, не предавая гласности внутренние церковные дела.

Тем не менее, критики церкви неоднократно выступали против нее, утверждая, что такая политика только способствует совершению греха внутри церкви, включая насилие в отношении детей.

Читайте также:

Папа Римский говорит, что грешники подобны летучим мышам