Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Тысячи россиян "попали" на пенни из-за аннулирования кредитных каникул
Трамп: я не видел доказательств отравления Навального, но Германии верю
В Европарламенте разжигают страсти по "Серверному потоку-2"
Захарова намекнула, что Берлин намеренно тормозит "дело Навального"
Маас пригрозил остановкой строительства "Северного потока-2"
Разработчики: Sputnik V эффективен против любого количества COVID
Россияне согласны на новую самоизоляцию, если понадобится
Иностранцам разрешено прописывать у себя мигрантов
"Унылая пора": в центральную Россию приходит настоящая осень

Папа римский: сплетни - чума, хуже коронавирусной

Религия » Другие » Католичество

Чума хуже COVID угрожает расколоть Римско-Католическую Церковь.

Папа римский: сплетни - чума, хуже коронавирусной

Об этом предупредил папа римский Франциск, призвав верующих "воздержаться от сплетен" и предостерегая от публичного выражения всех своих обид.

Произнося свое еженедельное благословение, понтифик отклонился от темы и еще раз предостерег от "сплетен" внутри церковных общин и среди высшей церковной бюрократии:

"Пожалуйста, братья и сестры, давайте постараемся не сплетничать, — сказал он. — Сплетни — это чума похуже Covud. Хуже. Давайте сделаем большое усилие: никаких сплетен!Если что-то идет не так, следует молчать и молиться, вместо того чтобы предавать это дело гласности". 

Его замечания прозвучали, когда он комментировал Евангелие о необходимости исправлять других в частном порядке, если они делают что-то неправильно, и доводить дело до "общины" только в том случае, если человек отказывается исправляться.

Римско-Католическая церковь долгое время опиралась на такую концепцию "братского исправления" среди своих иерархов, не предавая гласности внутренние церковные дела.

Тем не менее, критики церкви неоднократно выступали против нее, утверждая, что такая политика только способствует совершению греха внутри церкви, включая насилие в отношении детей.

Читайте также:

Папа Римский говорит, что грешники подобны летучим мышам

Последние материалы
Папа римский: сплетни - чума, хуже коронавирусной
Тайфун Хайшен, "потрепав" Японию, идёт на Южную Корею
Тысячи россиян "попали" на пенни из-за аннулирования кредитных каникул
Трамп: я не видел доказательств отравления Навального, но Германии верю
В Европарламенте разжигают страсти по "Серверному потоку-2"
Захарова намекнула, что Берлин намеренно тормозит "дело Навального"
Маас пригрозил остановкой строительства "Северного потока-2"
Разработчики: Sputnik V эффективен против любого количества COVID
Россияне согласны на новую самоизоляцию, если понадобится
Иностранцам разрешено прописывать у себя мигрантов
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Мир. Новости мира
Президент Сербии назвал Марию Захарову "примитивной"
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
В Гааге прошла акция в поддержку властей Белоруссии
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников