Папа Римский говорит, что грешники подобны летучим мышам

"Спроси себя: а может, ты Человек-летучая мышь?", — предложил Папа Римский Франциск верующим.

Глава Католической Церкви сравнил людей, живущих греховной жизнью, с ночным крылатым животным во время сегодняшней церемонии в Ватикане, которая прошла в режиме видеотрансляции, поскольку Ватикан седьмую неделю находится в изоляции из-за коронавируса.

Во время проповеди в Санта-Марте он сказал:

"Когда мы находимся в состоянии греха, мы подобны человеческим летучим мышам, которые могут передвигаться только ночью. Нам легче жить во тьме, потому что свет открывает нам то, что мы не хотим видеть. Но потом наши глаза привыкают к темноте, и мы больше не узнаем света.'

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