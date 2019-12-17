Папа Римский снял гриф секретности с дел о педофилии

Папа Римский Франциск снял гриф секретности с расследования преступлений, связанных с насилием против несовершеннолетних. Также глава католической церкви установил возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов. Документы были опубликованы на сайте Ватикана.

Теперь с дел, касающихся педофилии, будет снят гриф "папской секретности". Это значит, что потерпевшие лица и свидетели не будут обязаны хранить молчание.