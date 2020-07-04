Среднеуральский женский монастырь открыли для посещения прихожан. Об этом сообщил представитель монастыря Всеволод Могучев.

Ранее этот монастырь был захвачен схиигуменом Сергием.

"Я постараюсь ответить на имеющиеся у вас вопросы и показать вам монастырь. Обязательное условие участия в экскурсии — не приставать к прихожанам с провокационными вопросами и соблюдать рекомендации представителей монастыря", — пояснил условие открытия Могучев.