Среднеуральский женский монастырь открыли для посещения прихожан. Об этом сообщил представитель монастыря Всеволод Могучев.
Ранее этот монастырь был захвачен схиигуменом Сергием.
"Я постараюсь ответить на имеющиеся у вас вопросы и показать вам монастырь. Обязательное условие участия в экскурсии — не приставать к прихожанам с провокационными вопросами и соблюдать рекомендации представителей монастыря", — пояснил условие открытия Могучев.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.