В РПЦ призвали освящать вербы дома

В Русской православной церкви призвали россиян самостоятельно освятить вербу и не посещать храмы, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - пояснили в РПЦ.

Это можно сделать прочитав тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим "Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне".

Затем нужно три раза окропить вербу святой водой со словами "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".