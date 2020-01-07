Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество

36% граждан России, исповедующих религии, отличные от православия, всё равно празднуют Рождество, показал опрос ВЦИОМ.

Кроме того, один из главных православных праздников отмечают 40% атеистов и 70% людей, не определившихся со своим религиозным выбором.

Интересно, что при этом лишь 86% граждан, идентифицирующихся как православные, празднуют этот день.

Всего же Рождество отмечают около 72% россиян. В 2015 году эта цифра составляла только 57%, напоминает «Правда.Ру».