Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих россиян со светлым праздником Рождества. Соответствующее послание было опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.

"Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более 2 тыс. лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - обратился к верующим Кирилл.

Также Патриарх Кирилл призвал людей задуматься о своих поступках.