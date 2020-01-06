Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих россиян со светлым праздником Рождества. Соответствующее послание было опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.
"Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более 2 тыс. лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - обратился к верующим Кирилл.
Также Патриарх Кирилл призвал людей задуматься о своих поступках.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.