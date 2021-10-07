Эксперт заявил, что сбой соцсетей может повториться

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин заявил, что в скором времени перебои в работе могут возникнуть не только у Instagram, Facebook и WhatsApp, но и других соцсетей и мессенджеров. По его мнению, с крупными сбоями может столкнуться каждый сайт.

"Не исключено, что вчера были проблемы у Facebook, WhatsApp и Instagram, а завтра на их месте может оказаться любая другая соцсеть. От этого вообще никто не защищен", — рассказал эксперт "Вечерней Москве".

Вакулин подчеркнул, что из-за сбоя WhatsApp может потерять часть российской аудитории, которая выберет для общения Telegram.

"Люди используют мессенджеры не только для общения, но и для деловых переговоров, это для нас уже привычный мир. Поэтому логичнее вести все свои дела в нескольких мессенджерах", — заключил специалист.

Напомним, что в прошедший понедельник пользователи по всему миру сообщали о сбоях в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Это подтвердили данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Позже владелец компании Facebook Марк Цукерберг принёс лично извинения пользователям за масштабный сбой в работе социальных сетей.

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