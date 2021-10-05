Цукерберг извинился за "падение" соцсетей

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг принёс лично извинения пользователям за масштабный сбой в работе социальных сетей. Об этом он написал в своём FB-аккаунте.

"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", — написал глава платформы.

По какой причине все сети разом "упали", Цукерберг не уточнил.

Напомним, вчера вечером пользователи массово начали жаловаться на сбои в работе социальных сетей:

Facebook,

Instagram,

WhatsApp,

Messenger.

На каждой платформе пользователи столкнулись с разными проблемами. К примеру в Facebook сильно "зависал" и не загружал актуальные данные, у Instagram не открывались сайт и приложение. А WhatsApp не отправлял сообщение, терял связь с сервером и начал обновляться только после трёх часов ночи по МСК.

Из-за неполадок в работе "упали" не только соцсети, но и акции на них. Стоимость ценных бумаг Facebook в короткие сроки подешевела почти на 5% — это около 6 млрд долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.