Владелец компании Facebook Марк Цукерберг принёс лично извинения пользователям за масштабный сбой в работе социальных сетей. Об этом он написал в своём FB-аккаунте.
"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", — написал глава платформы.
По какой причине все сети разом "упали", Цукерберг не уточнил.
Напомним, вчера вечером пользователи массово начали жаловаться на сбои в работе социальных сетей:
На каждой платформе пользователи столкнулись с разными проблемами. К примеру в Facebook сильно "зависал" и не загружал актуальные данные, у Instagram не открывались сайт и приложение. А WhatsApp не отправлял сообщение, терял связь с сервером и начал обновляться только после трёх часов ночи по МСК.
Из-за неполадок в работе "упали" не только соцсети, но и акции на них. Стоимость ценных бумаг Facebook в короткие сроки подешевела почти на 5% — это около 6 млрд долларов.
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