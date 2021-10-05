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Цукерберг извинился за "падение" соцсетей

Мир

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг принёс лично извинения пользователям за масштабный сбой в работе социальных сетей. Об этом он написал в своём FB-аккаунте.

Цукерберг извинился за "падение" соцсетей

"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", — написал глава платформы.

По какой причине все сети разом "упали", Цукерберг не уточнил.

Напомним, вчера вечером пользователи массово начали жаловаться на сбои в работе социальных сетей:

  • Facebook,
  • Instagram,
  • WhatsApp,
  • Messenger.

На каждой платформе пользователи столкнулись с разными проблемами. К примеру в Facebook сильно "зависал" и не загружал актуальные данные, у Instagram не открывались сайт и приложение. А WhatsApp не отправлял сообщение, терял связь с сервером и начал обновляться только после трёх часов ночи по МСК.

Из-за неполадок в работе "упали" не только соцсети, но и акции на них. Стоимость ценных бумаг Facebook в короткие сроки подешевела почти на 5% — это около 6 млрд долларов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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