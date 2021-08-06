Почему люди идут на перинатальный отбор, избавляясь от нерождённых девочек

Недавнее совместное исследование, проведённое группой социологов и неонатологов, которое моделировало глобальное соотношение полов, показало пугающие результаты:

в мире наметился гендерный перекос — мальчиков рождается намного больше, чем девочек.

Если тенденция не будет переломлена, предупреждают ученые, "это создаст избыток молодых мужчин в более чем трети населения мира в долгосрочной перспективе и приведет к неизвестным социальным и экономическим последствиям для пострадавших стран”.

Самое странное в сложившейся ситуации — процесс этот рукотворный:

виновник "дефицита рождения девочек" — перинатальный отбор, т. е. люди принимают решение сделать аборт, если их не устраивает пол будущего малыша.

Предпочтение почти всегда отдается мальчикам. Почему?

Своим мнением с корреспондентом Pravda. Ru поделилась Людмила Полянова, психолог, психоаналитик, кандидат социологических наук, директор московского психологического центра "Личность".

— Это тенденция не новая. Сейчас многие государства уже начали с этим как-то бороться. Например, в Китае, когда разрешали иметь одного ребенка. Кое-где, когда стали избавляться от эмбрионов женского пола, государство ввело программу, которое запрещало делать УЗИ до момента рождения ребенка.

— Почему выбирают мальчиков?

— Потому что рождение девочки усложняет финансовую ситуацию в семье. Потому что девочку надо выдать замуж, её дольше содержат родители, она менее сильная, нежели мальчик.

Девочка дороже обходится семье. И в семью не приходят рабочие руки. Кстати, на Руси всегда считалось, что чем больше семья, тем лучше, потому что было общинное хозяйство, и рабочие руки были необходимы.

В природе и в быту ничего не меняется. Каким бы сильным и властным современный человек себя не ощущал, женщина — более слабое существо, меньше зарабатывающее, рожая детей, она уходит в декретный отпуск… Ее кто-то должен опекать. То есть — как бы грубо и несправедливо это ни звучало — девочка менее выгодна.

Так и возникла система избавления от ребенка до рождения — через аборты.

Но все, что мы делаем искусственно, рано или поздно оборачивается против человечества. Когда мы в Москве начали уничтожать птиц, все москвичи стали жаловаться на тополиную моль и других мошек. Прямая связь. Орнитологи вам об этом скажут. Если вы уберете с участка лягушек, появятся змеи. Или если вы уберете ужей, появятся ядовитые змеи. Все в природе взаимосвязано.

Точно так же, если будут избавляться от девочек, будет большее количество мальчиков. Это приведет к каким-то отклонениям в сексуальном развитии.

— Что необходимо сделать в России, чтобы мужчин не стало больше, чем женщин?

— Врачи ничего не могут сделать. Пока не столкнемся с этим явлением, и общество не начнет и делать выводы. Врачи здесь вообще не причем. Должна быть государственная программа поддержки разных слоев населения.