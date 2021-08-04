На Земле возник и растёт разрыв между количеством мужчин и женщин

Социологи в содружестве с неонатологами предупреждают, что в ближайшие десятилетия мужчин будет значительно больше, чем женщин, из-за "культурных предпочтений” мальчиков и распространенности абортов по признаку пола в некоторых странах.

Проводившие исследование, которое моделировало глобальное соотношение полов, учёные пришли к выводу, что дисбаланс может поставить под угрозу глобальной стабильности в долгосрочной перспективе. Проще говоря, страны с неравномерным соотношением полов при рождении могут столкнуться с "дефицитом"

в 4,7 миллиона девочек к 2030 году,

в 22 миллиона к 2100 году.

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале BMJ Global Health, показывают, что пренатальный половой отбор — виновник примерно половины "дефицита рождающихся девочек" в ряде стран Юго-Восточной Европы и Южной и Восточной Азии с 1970-х годов.

"Меньшее, чем ожидалось, число женщин в популяции может привести к повышенному уровню антиобщественного поведения и насилия и в конечном итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и социальное устойчивое развитие”, — пишут авторы.

По данным исследователей из-за "выборочных абортов" — когда процедура проводится на основании того, что родителей не устраивает пол будущего малыша — уже не дало родиться 45 млн женщин (рассматривался период с 1970-х по 2017 год).

Почему "перекос" опасен

Исследователи утверждают, что это создаст избыток молодых мужчин в более чем трети населения мира в долгосрочной перспективе и приведет к "неизвестным социальным и экономическим последствиям для пострадавших стран”.

Например, мужчины не смогут создавать семьи, потому что на всех попросту не хватит женщин.

Согласно исследованию, в ближайшие годы в ряде стран Африки к югу от Сахары, Нигерии и Пакистане ожидается перекос в соотношении полов.