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Мнение: "президент Света" может звать на баррикады до хрипоты - никто не пойдёт

Экспертное мнение

Белорусская оппозиция, благополучно перезимовав в Европе, приняла решение:

Мнение: "президент Света" может звать на баррикады до хрипоты - никто не пойдёт
  • пора начинать второй раунд "борьбы с режимом", чтобы посадить в кресло главы государства "президента Свету".

По крайней мере, сама Тихановская начала звать народ на баррикады. Получится ли у неё (или сил, стоящих за ней) что-то теперь?

Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился Владимир Джабаров, первый заместитель председателя в Комитете Совета Федерации по международным делам:

— Я думаю, что невозможно сейчас повторить даже массовость прошлогодних протестов — белорусы получили хорошую прививку от "демократов", которых они частично поддержали летом прошлого года и поняли, кто за этим стоит. Вряд ли будет много желающих поработать (с риском для свободы, между прочим) на западные спецслужбы, которые очень хотят свергнуть Лукашенко.

Я не думаю, что у Тихановской есть какое-то политическое будущее.

- Все-таки Тихановская, получается, ставленник интересантов из США?

— Я думаю, что, прежде всего, она — ставленник литовских политиков. Литва ее приютила. Но Литва — несамостоятельное государство. Ей рулят НАТО и США

Да и Тихановская — это не политическая фигура.

Ее призывы, я думаю, будут безответными.

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Автор: Ольга Лебедева
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