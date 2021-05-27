Белорусская оппозиция, благополучно перезимовав в Европе, приняла решение:
По крайней мере, сама Тихановская начала звать народ на баррикады. Получится ли у неё (или сил, стоящих за ней) что-то теперь?
Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился Владимир Джабаров, первый заместитель председателя в Комитете Совета Федерации по международным делам:
— Я думаю, что невозможно сейчас повторить даже массовость прошлогодних протестов — белорусы получили хорошую прививку от "демократов", которых они частично поддержали летом прошлого года и поняли, кто за этим стоит. Вряд ли будет много желающих поработать (с риском для свободы, между прочим) на западные спецслужбы, которые очень хотят свергнуть Лукашенко.
Я не думаю, что у Тихановской есть какое-то политическое будущее.
- Все-таки Тихановская, получается, ставленник интересантов из США?
— Я думаю, что, прежде всего, она — ставленник литовских политиков. Литва ее приютила. Но Литва — несамостоятельное государство. Ей рулят НАТО и США
Да и Тихановская — это не политическая фигура.
Ее призывы, я думаю, будут безответными.
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